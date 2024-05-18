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Происшествия

Лифт с 12-летним мальчиком рухнул с 20 этажа в Санкт-Петербурге

Лифт, в котором ехал 12-летний ребенок, обрушился с 20 этажа в жилом доме в Петербурге, сообщил городской главк Следственного комитета.

Лифт, в котором находился 12-летний ребёнок, рухнул с 20 этажа в жилом доме Санкт-Петербурга, сообщает РИА Новости.

Происшествие случилось в одном из домов по улице Есенина в Санкт-Петербурге. В результате случившегося ребенок повреждений не получил.

Следственный комитет начал доследственную проверку.

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