Лифт с 12-летним мальчиком рухнул с 20 этажа в Санкт-Петербурге
Лифт, в котором ехал 12-летний ребенок, обрушился с 20 этажа в жилом доме в Петербурге, сообщил городской главк Следственного комитета.
Лифт, в котором находился 12-летний ребёнок, рухнул с 20 этажа в жилом доме Санкт-Петербурга, сообщает РИА Новости.
Происшествие случилось в одном из домов по улице Есенина в Санкт-Петербурге. В результате случившегося ребенок повреждений не получил.
Следственный комитет начал доследственную проверку.
Комментарии: 0 Обсудить >>>