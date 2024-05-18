Лифт с 12-летним мальчиком рухнул с 20 этажа в Санкт-Петербурге

16:22, 18 мая 2024, ПАИ

Лифт, в котором ехал 12-летний ребенок, обрушился с 20 этажа в жилом доме в Петербурге, сообщил городской главк Следственного комитета.

Лифт, в котором находился 12-летний ребёнок, рухнул с 20 этажа в жилом доме Санкт-Петербурга, сообщает РИА Новости.

Происшествие случилось в одном из домов по улице Есенина в Санкт-Петербурге. В результате случившегося ребенок повреждений не получил.

Следственный комитет начал доследственную проверку.