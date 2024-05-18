ПсковГУ вошёл в десятку лучших вузов России по итогам бегового турнира «Марафон Победы»

15:56, 18 мая 2024, ПАИ

ПсковГУ вошёл в десятку лучших вузов России по итогам Всероссийского дистанционного бегового турнира «Марафон Победы», сообщается в Telegram-канале вуза.

Представлял ПсковГУ на соревнованиях спортивный клуб «Псковские Барсы».

Соревнования проходили с 15 апреля по 12 мая под руководством АССК России. На старт марафона вышли 1300 участников из 58 регионов России и 212 образовательных организаций среди которых них 35 вузов.

"Лучший бегун - аспирант ПИШ Союзного государства Илья Мирный, преодолел 420 км. Тренер - Марина Семёнова. Также большой вклад в результаты «Псковских барсов» внесли первокурсник ПИШ Артем Ермолаев и спортсмены секции плавания под руководством Жанны Борисовой", — написали в пресс-службе вуза.