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Спорт

Более 800 человек присоединились к всероссийскому полумарафону «Забег.РФ» в Пскове

Более 800 человек присоединились к всероссийскому полумарафону «Забег.РФ» в Пскове. Полумарафон стартовал сегодня во всех регионах России в 9 утра вне зависимости от часового пояса, передаёт корреспондент ПАИ.

Участникам на выбор предлагалось четыре трассы протяжённостью 1, 5, 10 и 21,1 километра.

Фото здесь и далее: ПАИ

Старт и финиш располагаются на стадионе «Машиностроитель». Маршрут «Забега» проходит с видом на знаковые достопримечательности города.

Напомним, что участки пяти улиц перекрыты в Пскове для проведения полумарафона.

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