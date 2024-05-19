Более 800 человек присоединились к всероссийскому полумарафону «Забег.РФ» в Пскове
Более 800 человек присоединились к всероссийскому полумарафону «Забег.РФ» в Пскове. Полумарафон стартовал сегодня во всех регионах России в 9 утра вне зависимости от часового пояса, передаёт корреспондент ПАИ.
Участникам на выбор предлагалось четыре трассы протяжённостью 1, 5, 10 и 21,1 километра.
Старт и финиш располагаются на стадионе «Машиностроитель». Маршрут «Забега» проходит с видом на знаковые достопримечательности города.
Напомним, что участки пяти улиц перекрыты в Пскове для проведения полумарафона.
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