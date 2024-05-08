Участки пяти улиц перекроют в Пскове для проведения полумарафона «Забег.РФ» 19 мая

09:21, 08 мая 2024, ПАИ

Участки пяти улиц будут перекрыты для движения в Пскове на время проведения Всероссийского полумарафона «Забег.РФ». Об этом ПАИ сообщили в администрации города.

19 мая с 6:30 до 14:00 будет закрыто движение автотранспорта по улицам Профсоюзной, Спортивной на участке от улицы Гражданской до Кузнецкой, Кузнецкой на участке от площади Победы до Октябрьского проспекта. Кроме того, в это время будет перекрыт проезд по улице Свердлова на участках от Музейного переулка до улицы Советской и от улицы Калинина до улицы Советской, а также по улице Советской на участке от Октябрьской площади до площади Победы.

Для объезда перекрытых участков водителям предлагают использовать Октябрьский проспект, улицы Гражданскую и Калинина.

Напомним, 19 мая в Пскове пройдет VIII Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». Предполагается, что на старт выйдут почти 800 спортсменов.