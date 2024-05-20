Борис Елкин поблагодарил сенаторов за поддержку инициативы по модернизации крупнейшей котельной Пскова

17:42, 20 мая 2024, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин по итогам расширенного заседания комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональному развитию и ЖКХ поблагодарил сенаторов за поддержку инициатив губернатора Михаила Ведерникова, включая предложение о выделении средств на реконструцию одной из крупнейших котельных Пскова – котельной № 9.

«Котельная № 9 является самой крупной из 20 котельных на территории Пскова. Она была построена в 1975 году. Износ инфраструктуры уже довел этот объект до состояния предаварийного. Для того чтобы треть горожан не осталась без отопления, выдвинули инициативу с целью привлечения федеральных средств для реконструкции котельной», – рассказал он.

В котельной работают четыре котла. «Три котла построены с даты основания, четвертый котел – 1987 года. Он тоже требует дополнительных денежных вливаний, но пока можно его не менять. Для обеспечения города теплом необходимо три постоянно действующих котла. Мы вышли с инициативой привлечения федеральных средств, 1 млрд 140 миллионов рублей, с целью реконструкции трёх котлов 1975 года. Эти средства рассчитываем привлекать поэтапно, каждый год меняя по котлу», – уточнил Борис Елкин.

«Спасибо всем участникам заседания комитета, сенаторам, Андрею Анатольевичу Шевченко, Андрею Анатольевичу Турчаку за ту поддержку, которая оказывается региону и, в частности, по данному объекту», – сказал глава города.

Губернатор Михаил Ведерников выступил на заседании комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике и МСУ. Расширенное заседание комитета прошло в рамках Дней Псковской области в Совете Федерации. Один из главных акцентов в выступлении главы региона был сделан на необходимость обновления коммунальной инфраструктуры. Члены комитета поддержали предложения главы региона.

Дни Псковской области в Совете Федерации проходят с 20 по 22 мая.