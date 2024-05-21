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Общество

В России впервые показали новые автомобили Volga

Новые автомобили под брендом Volga презентовали на выставке «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024) в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба Правительства России.

В России впервые показали новые автомобили Volga. Фото: пресс-служба бренда Volga

На выставке с автомобилями ознакомился председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Всего под брендом Volga планируют выпускать три модели. Volga C40 – седан D-класса, Volga К30 – кроссовер C-класса, Volga К40 – кроссовер D-класса.

При этом предположительно новые «Волги» сделаны на платформе китайского автомобильного бренда Changan. Автомобили получили 188-сильный бензиновый мотор с крутящим моментом в 300 Нм, а также семиступенчатую автоматическую коробку передач. Также их оснастили интеллектуальными системами помощи водителю, а в мультимедийную систему интегрированы отечественные сервисы.

Новую линейку будут выпускать на площадке нижегородского автомобильного кластера. Проект реализует АО «Производство легковых автомобилей», арендовавшее мощности, на которых ранее велось контрактное производство легковых моделей.

По сообщению пресс-службы бренда, известно, что инвестиции в проект Volga превысят 60 млрд рублей. Первой моделью бренда, запущенной в серийное производство, станет седан C40.

Выпуск автомобилей начнётся в 2024 году, с 2025 года – в режиме полного цикла.

Ранее сообщалось, что новые версии российского автомобиля класса люкс Aurus появятся в 2026 и 2030 годах.

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