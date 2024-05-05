Названы сроки появления новых версий автомобилей Aurus

14:16, 05 мая 2024, ПАИ

Новые версии российского автомобиля класса люкс Aurus появятся в 2026 и 2030 годах, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

Ранее в апреле чиновник рассказал, что рестайлинговую версию Aurus Senat представят на инаугурации президента РФ.

«Следующий этап – 2026 год, когда появится более углублённая, изменённая конструкция самой платформы. Следующий этап – это 2030 год», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина в программе «Москва. Кремль. Путин».

По словам Мантурова, обновления не привязаны к конкретным знаковым датам. «Идём по тому намеченному графику, который изначально был сформирован», — подчеркнул он.