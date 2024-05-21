Псковским родителям напомнили о комендантском часе летом
С 1 июня по 31 августа время пребывания несовершеннолетних на улице увеличено – ребёнок может гулять до 00:00. Об этом сообщила начальник подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Псковской области Светлана Королькова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 21 мая.
«Штрафы за нахождение ребёнка на улице после комендантского часа увеличили. Также родителей могут поставить на учёт в полиции, если ребёнок постоянно оказывается после разрешённого законом времени на улице без присмотра взрослых», – пояснила она.
Кроме того, летом проводят рейды с целью выявления нарушителей, а контроль над семьями группы риска в летний период усилен, заключила спикер.
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