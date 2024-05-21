Людям нужны красивые зоны для спорта и отдыха – депутат Псковской гордумы Ольга Фёдорова

17:48, 21 мая 2024, ПАИ

Почему некоторые вопросы требуют форсирования, ожидать ли подвижек с передачей земель Минобороны городу, и когда отремонтируют фасад дома на улице Юбилейной, 32 – в интервью с депутатом Псковской городской Думы по округу № 7 Ольгой Фёдоровой.

– Депутатский год, сроком от лета до лета, завершается, самое время подвести итоги работы в 7-м округе.

– Каждый депутат измеряет свою работу разными периодами. Хорошо, давайте, с мая по май. Как раз в мае прошлого года был контрольный выезд депутата в округ с представителями администрации Пскова во главе с Борисом Андреевичем Елкиным [главой Пскова. – ПАИ] и сотрудниками профильных управлений.

Мы обошли почти всю территорию и посмотрели болевые точки. И вот сейчас, когда прошёл год – впереди следующий выезд в округ. Он планировался в мае, но будет чуть позже – в начале июня.

«Чудо какое!»

– Получается, период между выездами?

– Именно так. Мы начинали с форсирования ремонта проезда к магазинам на улице Народной (рядом с «Магнитом»).

– Это проезд, который никогда не асфальтировали?

– Там были страшные ямы. Проезд привели в порядок. Таксист, с которым я ехала, даже воскликнул: «Боже мой, чудо какое! Заасфальтировать этот участок, тут его отродясь не было. Кто же такой это сделал?» Борис Андреевич сразу, на месте, принял решение, постояв у этого проезда.

И это одно из маленьких, но важных достижений. Там ведь и к школе автовладельцы подъезжают, и к магазину. И люди проходят, и тут же воинские захоронения. Мемориал недавно был отреставрирован с сохранением единого стиля.

– Теперь всё в граните.

– Были цементные плиты, положили гранитные, всё скромно, лаконично и достойно. Это словно память, одетая в камень.

О новой заправке и медфакультете

– Напротив построена современная заправка. Местные жители возмущались по этому поводу?

– Поначалу переживали, трудно было понять, станет ли это для них благом, ведь там находятся большие ёмкости с горючим материалом. Но получилось красиво, ухоженно, светло. Однако… территория заправки заканчивается и дальше – жилая зона и никаких дорожек, а просто выход на землю. А земля эта… Министерства обороны.

Было предпринято много шагов, чтобы её передали городу, но в связи с последними событиями в этом ведомстве дело вновь застопорилось. Поэтому проблемы остаются, но это не значит, что их не будем решать.

Там же, на улице Маргелова, находилась сложная зона сбора мусора. Она приведена в должное состояние: и подъезд для машин расчищен и красивые контейнеры установлены.

– Микрорайон развивается и далее в сторону, где построена инфекционная больница.

– И корпус медицинского факультета ПсковГУ! Заброшенная территория стала учебной.

Факультет ещё не открыт, но к нему проложен автобусный маршрут городского автобуса № 26 с Запсковья через площадь Ленина до Псковской областной инфекционной клинической больницы и учебно-лабораторного корпуса медицинского факультета ПсковГУ.

О пустыре

– А что с территорией бывшего Шталага? Ведь проходило же голосование за выбор мест для благоустройства?

– Мы, конечно, не выиграли, потому что территория маленькая и соответственно меньшее количество людей задействовано в этом вопросе, но тема не менее актуальна. Кстати, есть даже проекты памятников.

Кроме того, сейчас там прошло расселение старого жилого фонда и дома на улице Юбилейной, 26. Людей переселили в новый дом на улице Юности, а брошенный дом стоит, его облюбовали «тимуровцы» для своих штабов – его нужно сносить. Да и дальше, к улице Доставалова, остаётся пустырь, где уже шашлыки жарят. Так что для кого-то эта территория радости, для кого-то – опасности. И она очень нуждается в благоустройстве

О новых проектах

– Территория на месте бывшего частного сектора немаленькая. Хорошо бы общественное пространство организовать, оно там очень просится. Ратую за эти места, потому что там много лет прожила.

– Прежде всего, должен быть хороший проект. Он может предполагать совмещение зоны памяти и зоны отдыха. И одно не должно мешать другому. Нельзя выгуливать коляску по могилам, но и место для колясок должно быть. Просится такое сочетание, чтобы отдать уважение памяти и удовлетворить запросы жителей района.

Людям необходима хорошая красивая зона для спорта и отдыха.

На это нужны федеральные средства и хороший грамотный федеральный проект, тем более, что в этом районе живут и ветераны афганской и чеченской войн, и семьи участников СВО, в том числе погибших. Хотелось бы, чтобы вопрос был решён не в общем стандарте, в котором решается по городу, чтобы это был какой-то отдельный стиль, требующий мощного дизайнерского решения.

– Вы встречаетесь с жителями домов, какие проблемы они озвучивают?

– Встреч проходило много, например, где-то не заасфальтирован карман, где-то – плохое освещение, где-то нужна детская площадка, что тоже дискуссию вызывает. А где-то, как возле дома на улице Юбилейной, 69 нужно ограничить свободный проезд транспорта. А ещё где-то, как на улице Юбилейной, 32 капитально отремонтировать фасад и разрушающуюся стену. В 2023 году были выделены средства из резервного фонда правительства региона на ремонт стены – работы проводятся. А капремонт фасада запланирован на 2026 год.

Многие вопросы будем рассматривать во время контрольного выезда. Мои коллеги утверждают, что большинство решается на месте, и это очень обнадёживает.

– Немало ведь и от активности жителей зависит!

– Люди охотно участвуют в благоустройстве. Например, дом на улице Доставалова, 1, где каждый раз что-то меняется. Да и Алла Горшкова, замечательный руководитель этого дома, никогда не упустит возможности сделать лучше для всех. Но люди сталкиваются с определёнными проблемами при создании территории общественного самоуправления, или товарищества собственников жилья, бывает, не хватает количества подписей, потому что в домах, где живут военнослужащие, часть квартир принадлежат Минобороны.

Благоустройство микрорайона надо развивать дальше, например, на другой стороне улицы Юбилейной, между двумя школами находится старый парк, который едва ли не лесом стал. Зона зелёная и там не хватает дорожек, скамеек, каких-то малых архитектурных форм.

Так что на будущий год будем заявляться, есть над чем работать.