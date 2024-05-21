Детский коллектив «Талантика» из Пскова занял второе место на вокально-инструментальном турнире в Москве
Турнир вокально-инструментальных ансамблей «Россия в цветах» Cеверо-Западного макрорегиона состоялся на главной сцене ВДНХ сегодня, 21 мая. Псковскую область представлял детский вокально-эстрадный ансамбль «Талантика» детской музыкальной школы № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова из Псковской области. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.
Псковский коллектив занял второе место. В турнире также принимали участие коллективы из Ленинградской, Калининградской областей и Санкт-Петербурга. Они исполнят песни о цветах в современной обработке, сообщили организаторы.
Детский коллектив «Талантика» из Пскова занял второе место на вокально-инструментальном турнире в Москве
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