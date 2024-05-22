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У псковичек нужно формировать позитивный образ семьи с детьми, заявила главный внештатный акушер региона

Формирование позитивного образа семьи с детьми должно проводиться на этапе первичного обращения в женскую консультацию, заявила главный внештатный акушер-гинеколог, главврач Псковского клинического перинатального центра Мария Грищук. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

Вместе с председателем комитета по здравоохранению Псковской области Мариной Гаращенко специалист принимает участие в демографическом форуме в Москве. Мероприятие проходит в рамках Международной выставки-форуме «Россия» на ВДНХ.

На площадке «Многодетная семья и семейные ценности» Мария Грищук рассказала про женские консультации, как просветительский центр по популяризации подготовки семей к беременности и родам.

Для создания большой семьи немаловажным является такой аспект, как позитивный опыт родов у женщины. А опыт позитивных родов неразрывно связан с предгравидарной подготовкой – не только женщины, но и мужчины, уверена медик.

«В направлении предгравидарной подготовки хочу отметить, что государством уже принят ряд решений, который позволяет расширить возможности подготовки семей к рождению ребенка – например, сейчас в рамках ОМС возможно пройти дисансеризацию репродуктивного здоровья. В женской консультации Перинатального центра мы проводим работу по популяризации подготовки семей к беременности и родам, информируем о мерах социальной поддержки беременных женщин и семей с детьми, оказываем психологическую и юридическую помощь. Также информационное пространство женской консультации центра ориентировано на популяризацию семейных ценностей, материнства и многодетности: на экранах и баннерах демонстрируются видеоролики о родительстве, многодетности, о последствиях прерывания беременности. Кроме того, в холлах женских консультаций и родильного дома в свободном доступе находятся брошюры о мерах социальной поддержки беременных женщин и семей с детьми. Мы убеждены, что формирование позитивного образа семьи с детьми должно проводиться еще и на этапе первичного обращения в женскую консультацию», - заявила Мария Грищук.

В качестве дополнительной меры поддержки беременных женщин и в целях профилактики прерывания беременности в Псковской области разработана региональная программа «Мама, я жду тебя». Мероприятия программы предусматривают комплексную межведомственную работу в нескольких направлениях: обучение медицинского персонала, врачей психологическим особенностям работы с беременными женщинами и женщинами в ситуации репродуктивного выбора; информационная кампания, направленная на популяризацию и повышение значимости в обществе семейных ценностей, в том числе осознанного родительства, и создание в обществе позитивного отношения к беременным женщинам и многодетным семьям; стандартизация работы кабинетов медико-социальной и правовой помощи на территории всей Псковской области.

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