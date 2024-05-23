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Симон Посев наступил по народному календарю

Симон Посев наступил по народному календарю сегодня, 23 мая, сообщает calend.ru.

Симон Посев является одним из учеников Иисуса Христа. Он проповедовал в Ливии, Иудее и Египте. День памяти святого Симона совпадает с именинами Матушки Сырой Земли, к которой на Руси относились с уважением. В этот день нельзя было работать с землёй, а вот пройти по ней босыми ногами было правильно – земля даст силы человеку.

Кроме того, 23 мая искали клады и лекарственные растения. Чтобы идти искать целебные травы, человек должен был вымыться и переодеться в чистое. А некоторые ценные травы нельзя было срывать голыми руками, а только через платки и рушники, прося Мать Сырую Землю о благословении.

В этот день принято было обращать внимание на веники – если свежий веник, поставленный у кровати ребёнка, быстро вял, то это считалось предвестником болезни. А веник, подвешенный под потолком, мог упасть на человека, который пришёл в дом с дурными намерениями.

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