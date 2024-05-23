Звание «Почётный гражданин Усвятского района» присвоили Татьяне Куропаткиной

11:38, 23 мая 2024, ПАИ

Звание «Почётный гражданин Усвятского района» присвоили Татьяне Куропаткиной, пишет газета «Новая жизнь».

Решение приняли депутаты единогласно в ходе сессии районного Собрания депутатов.

Татьяна Куропаткина родилась в деревне Василевские Нивы Усвятского района. После окончания школы она начала трудовую деятельность почтальоном и телеграфисткой. В 1980 году окончила Ленинградский электротехникум связи имени Э. Т. Кренкеля. 43 года женщина проработала в отделении связи в Усвятах. Она награждена медалью «За трудовое отличие», а также имеет звание «Мастер связи», призовые места в конкурсах профессионального мастерства. В 2012 году Татьяна Куропаткина указом президента РФ Владимира Путина была награждена почётным званием «Заслуженный работник связи Российской Федерации».

Кроме того, она является единственным начальником отделения почтовой связи в Псковской области, который был когда-либо удостоен этой государственной награды, заключили в газете.