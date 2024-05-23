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Звание «Почётный гражданин Усвятского района» присвоили Татьяне Куропаткиной

Звание «Почётный гражданин Усвятского района» присвоили Татьяне Куропаткиной, пишет газета «Новая жизнь».

Звание «Почётный гражданин Усвятского района» присвоили Татьяне Куропаткиной. Фото: газета «Новая жизнь»

Решение приняли депутаты единогласно в ходе сессии районного Собрания депутатов.

Татьяна Куропаткина родилась в деревне Василевские Нивы Усвятского района. После окончания школы она начала трудовую деятельность почтальоном и телеграфисткой. В 1980 году окончила Ленинградский электротехникум связи имени Э. Т. Кренкеля. 43 года женщина проработала в отделении связи в Усвятах. Она награждена медалью «За трудовое отличие», а также имеет звание «Мастер связи», призовые места в конкурсах профессионального мастерства. В 2012 году Татьяна Куропаткина указом президента РФ Владимира Путина была награждена почётным званием «Заслуженный работник связи Российской Федерации».

Кроме того, она является единственным начальником отделения почтовой связи в Псковской области, который был когда-либо удостоен этой государственной награды, заключили в газете.

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