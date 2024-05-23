Ремонт и благоустройство загородного дома: как сэкономить время и деньги

16:30, 23 мая 2024, ПАИ

Горячий сезон ремонтов и загородного строительства начался. Если вы уже определились с масштабом работ, но пока размышляете над финансовым вопросом, с этой задачей вам поможет справиться Россельхозбанк.

Льготный кредит с небольшим процентом, который предлагает Россельхозбанк для повышения комфортной жизни на селе и благоустройства домовладений, – это выгодно и удобно, рассказала заместитель директора Псковского регионального филиала Россельхозбанка Инна Залесская.

«Псковичей всё больше привлекает жизнь за городом. Для многих стало необходимостью летом переезжать из душных городов на природу. Жизнь меняется, и даже в садоводствах уже чаще строят дома для круглогодичного проживания, с отоплением и водоснабжением, подключают газ и электричество. И кредит с низкой процентной ставкой, который предлагает Россельхозбанк для благоустройства и ремонта домов, востребован псковичами.

Сниженная ставка по кредиту стала возможна благодаря участию РСХБ в реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» и государственным субсидиям. Минимальная сумма кредита – 30 тысяч рублей, максимальная увеличена до 500 тысяч, срок кредита – от 6 до 60 месяцев включительно. Можно погасить этот кредит досрочно – частично или полностью без комиссий», – отметила Инна Залесская.

– На какие цели псковичи могут направить средства кредита?

– Для жителей Псковской области сейчас особенно актуально подключение к сетям газоснабжения. Многие участвуют в социальной программе догазификации, и для них такой кредит, причём с низкими процентами, порой просто необходим. Помимо этого, средства кредита можно потратить на проведение коммуникаций: водоснабжение, к примеру оборудование скважин, на водоотведение, отопление, а также электроснабжение или ремонт дома.

Отмечу важный момент, что кредит целевой и предоставляют его только по договорам подряда, заключённым с организациями-исполнителями. Заключить такой договор несложно. Как это сделать, проконсультируют наши специалисты. Если необходимо, они также расскажут, к какому подрядчику клиент может обратиться. В этом есть несомненные плюсы – работы не затягиваются на неопределённое время. Есть чёткий и понятный график как выполненных работ, так и потраченных сумм.

– Кто может воспользоваться этим кредитом?

– Граждане нашей страны, которым исполнилось 23 года и нет 65, зарегистрированные в сельской местности. Для оформления кредита можно учитывать не только доход от основной работы, но и от работы по совместительству, личного подсобного хозяйства, пенсии. Можно привлечь созаёмщиков, учесть их доход. Это самые основные требования. Есть ещё ряд требований к подрядной организации, с которой будет заключён договор подряда.

Подробнее об условиях потребительского кредита на благоустройство можно узнать на сайте Россельхозбанка, а также в офисах на улицах Некрасова, 44а и Народной, 21 в Пскове; телефон (8 8112) 68-72-20.

Офисы Россельхозбанка также расположены в Псковской области по адресам:

– Великие Луки, Октябрьский проспект, 29/45;

– Новосокольники, улица Тихмянова, 9 (офис № 1001);

– Бежаницы, улица Смольная, 6а;

– Дно, улица Космонавтов, 26;

– Печоры, улица Свободы, 34;

– Остров, улица 25 Октября, 34;

– Невель, улица Ломоносова, 5;

– Опочка, улица Красноармейская, 11.

Реклама. АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12 августа 2015 года. ИНН 7725114488. Erid: 2SDnje9urBT.