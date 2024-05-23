Салонный рояль Weinbach появился в Печорском районном центре культуры

21:48, 23 мая 2024, ПАИ

Салонный рояль Weinbach появился в Печорском районном центре культуры, где и состоялась презентация инструмента. Об этом пишет районная газета «Печорская правда».

Представляла собравшимся подарок Татьяна Шумова – один из организаторов проекта «Классика, история и современность». Рояль, стоявший на сцене центра, – старой работы. Над его реставрацией, возвращением «голоса» трудились мастера-профессионалы.

В презентации принял участие пианист Сергей Семёнов. В сопровождении Wainbach выступил тенор Илья Хардиков.