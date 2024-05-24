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Общество

«Славянск ЭКО» переведёт коммуникации команды в цифровую среду «Яндекс 360 для бизнеса»

Нефтеперерабатывающая компания «Славянск ЭКО» перенесёт рабочие коммуникации в онлайн-офис «Яндекс 360 для бизнеса». Это позволит полностью отказаться от разрозненных on-premise решений в пользу единой платформы.

Компании договорились о сотрудничестве в рамках ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России». Как отметили представители «Славянск ЭКО», интеграция сервисов «Яндекс 360 для бизнеса» позволит создать удобную единую площадку для эффективной совместной работы более 1 500 сотрудников.

Помимо применения привычных инструментов для работы команды, таких как «Почта», «Облачное хранилище», «Календарь», «Мессенджер», «Документы», «Телемост» и других, «Славянск ЭКО» планирует развивать цифровые коммуникации компании с использованием чат-ботов.

Отмечается, что «Яндекс 360 для бизнеса» предоставит «Славянск ЭКО» инструменты для бесшовной миграции и переносу данных на новую SaaS-платформу. Далее специалисты компании будут не только оказывать консультационную поддержку, но и расширять функциональность решений за счет обновления действующих сервисов и интеграции новых.

Ранее в цифровую среду «Яндекс 360 для бизнеса» переехали оказывающий логистические услуги на территории РФ и других стран СНГ первый в России 4PL-оператор альянс Major Logistics, компания Faberlic, крупнейший производитель биотехнологических препаратов в России «Генериум», один из крупнейших в России производителей товаров повседневного спроса «Юнилевер Русь» и другие.

Реклама. ООО «Яндекс». ИНН 7736207543. Erid: LjN8KKTcb.

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