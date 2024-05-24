Известный питерский бар закрыли из-за 34 килограммов просроченного супа
Известный питерский бар-лекторий «Фогель» закрыли на 80 дней из-за санитарно-эпидемиологических нарушений и просрочки, сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
8 мая Роспотребнадзор установил ряд нарушений, среди которых наличие продуктов без маркировки и без даты изготовления, 34 килограмма замороженных супов (уха и грибной) и белорусское сало со сроком годности до 13 декабря прошлого года. А также повар готовил без специальной одежды, отсутствовали дезинфицирующие средства, чистая посуда соприкасалась с использованной.
Отметим, в 2021 и в 2022 году бар уже закрывали из-за нарушений санитарных норм.
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