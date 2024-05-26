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Общество

Семейный фольклорный ансамбль из Пушкиногорского района победил во всероссийской акции

Семейный фольклорный ансамбль «Поозерье» из Пушкиногорского района стал победителем всероссийской акции «Семейные традиции». Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В акции, приуроченной к Году семьи и направленной на популяризацию традиций народов России, приняли участие более 3200 семей со всей страны. Школьники записывали творческие видеоролики со своими семьями, где делились рецептами, рассказывали о ремёслах, играли на музыкальных инструментах.

«Замечательно, что среди такого числа участников жюри отметили наш фольклорный ансамбль. Он стал одним из лучших в номинации «Традиционное пение». Предлагаю послушать песню «Калитвенцы-молодцы» в исполнении ансамбля «Поозерье», - написал в своем телеграм-канале губернатор.

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