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Общество

Порядка 800 человек посетили мастер-классы музейщиков «Михайловского» в Москве

Почти восемьсот человек побывали в течение трёх дней на мастер-классах, которые проводили на ВДНХ, на псковском стенде выставки-форума «Россия», сотрудники Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Порядка 800 человек посетили мастер-классы музейщиков «Михайловского» в Москве. Фото предоставлено музеем-заповедником

Занятия из цикла «Народная культура», разработанного в Пушкинском заповеднике, проводили методист отдела просветительной и музейно-образовательной деятельности Татьяна Трофимова и заведующая сектором народных художественных промыслов Елена Михайлова.

По их словам, более всего гостей заинтересовал мастер-класс «Лубочные картинки». В ходе этого «урока» каждый желающий мог со специальной доски-клише отпечатать себе на память картинку с изображением слона, немного похожего на герб Ганнибалов, или кота. Этих и других героев русского художественного фольклора музейные специалисты, изготавливавшие печатные формы, копировали с подлинных лубков XIX столетия из фондов «Михайловского».

Помимо этого, у мастериц из «Михайловского» можно было взять мастер-классы «Ручное ткачество» (плетение традиционных псковских поясов) и «Хлебосол» (лепка из солёного теста фигурок-игрушек по мотивам сказок Пушкина).

Татьяна Трофимова также рассказала, что гости площадки живо интересовались всем, что связано с Пушкинским заповедником: чем он живёт сегодня, какие экскурсии, выставки и занятия проводятся. «И очень приятно было, что многие из них делились впечатлениями и воспоминаниями о своих поездках в гости к Александру Сергеевичу и планами побывать в Святогорье ещё не один раз», – добавила музейный педагог.

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