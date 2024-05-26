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Культура

Главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм «Анора» с участием русских артистов

Главную награду Каннского кинофестиваля получил фильм «Анора» при участии четырёх русский артистов. Об этом пишут «Известия».

Фильм «Анора» снят режиссёром Шоном Бейкером. В картине снялось сразу четыре русских актёра, в том числе и в главной роли: Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова.

Сюжет кинофильма повествует о судьбе капризного сына русского миллионера, который решил жениться на американской эскортнице. Когда об этом узнают в Москве, у молодожёнов начинаются проблемы.

Приз за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале отдали всему ансамблю музыкально-криминальной драмы «Эмилия Перес» Жака Одиара. Награду за лучшую мужскую роль получил Джесси Племонс за роль в «Видах доброты» Йоргоса Лантимоса.

Также кинорежиссер Джордж Лукас получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» 77-го Каннского кинофестиваля.

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