Михаил Ведерников поздравил библиотекарей с профессиональным праздником

11:42, 27 мая 2024, ПАИ

Губернатор Михаил Ведерников поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов библиотечной сферы Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Жители Псковской области по праву гордятся культурным наследием региона. Его важной составляющей является широкая библиотечная сеть, которая охватывает все муниципальные образования», – отметил губернатор.

По его словам, сейчас библиотечная сфера переживает обновление и качественно новое развитие. За последние годы из федерального бюджета в Псковскую область привлечено 93 млн рублей на создание модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура». В регионе создано 13 таких пространств, где библиотечные традиции соединены с современными технологиями. В этом году еще одна будет создана в Пскове.

«Модернизированные библиотеки региона становятся настоящими культурно-просветительскими центрами, пространством для развития творческих и интеллектуальных возможностей, местом встречи единомышленников и друзей. Вы наполняете их жизнью и идеями, выставками и творчеством, реализуете важные проекты, направленные на популяризацию книг и чтения. Вы бережно храните бесценное богатство – книги и знания, из года в год повышаете качество предоставления библиотечных услуг. Благодарю вас за труд, неравнодушие и любовь к своему делу, за ваш вклад в воспитание нашей молодежи», – обратился губернатор к библиотекарям.

В заключение Михаил Ведерников пожелал неиссякаемого вдохновения, надежных партнеров-издателей, внимательных и благодарных читателей.