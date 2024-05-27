748 бесплатных билетов на «Другое искусство» разобрали псковичи за несколько дней
748 бесплатных билетов на фестиваль «Другое искусство» разобрали псковичи за несколько дней, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского драмтеатра.
На некоторые спектакли места уже закончились, а на уличные представления, выставки и концерты – вход свободный, без ограничений, поэтому бронировать места не нужно, уточнили в пресс-службе.
Отметим, что фестиваль «Другое искусство» пройдёт в Пскове с 30 мая по 1 июня. Основной целью фестиваля является формирование уважительного отношения к людям с особенностями развития и их социокультурная интеграция с помощью искусства.
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