748 бесплатных билетов на «Другое искусство» разобрали псковичи за несколько дней

14:45, 27 мая 2024, ПАИ

748 бесплатных билетов на фестиваль «Другое искусство» разобрали псковичи за несколько дней, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского драмтеатра.

На некоторые спектакли места уже закончились, а на уличные представления, выставки и концерты – вход свободный, без ограничений, поэтому бронировать места не нужно, уточнили в пресс-службе.

Отметим, что фестиваль «Другое искусство» пройдёт в Пскове с 30 мая по 1 июня. Основной целью фестиваля является формирование уважительного отношения к людям с особенностями развития и их социокультурная интеграция с помощью искусства.