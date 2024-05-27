Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

748 бесплатных билетов на «Другое искусство» разобрали псковичи за несколько дней

748 бесплатных билетов на фестиваль «Другое искусство» разобрали псковичи за несколько дней, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского драмтеатра.

Афишу мероприятий предоставили организаторы

На некоторые спектакли места уже закончились, а на уличные представления, выставки и концерты – вход свободный, без ограничений, поэтому бронировать места не нужно, уточнили в пресс-службе.

Отметим, что фестиваль «Другое искусство» пройдёт в Пскове с 30 мая по 1 июня. Основной целью фестиваля является формирование уважительного отношения к людям с особенностями развития и их социокультурная интеграция с помощью искусства.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












27 мая 2024

Пригласительные билеты на спектакль на плотах «Пушкинские плавания» начнут выдавать в Пскове 28 мая
27 мая 2024

Глава Пскова поздравил библиотекарей с профессиональным праздником
27 мая 2024

4650 пельменей налепили псковичи на фестивале «Моя еда»
27 мая 2024

Пять концертов органной музыки пройдут в Пскове в июне
27 мая 2024

Общероссийский день библиотек празднуют 27 мая
26 мая 2024

Псковский ансамбль исполнил гимн Года семьи на выставке «Россия» в Москве
26 мая 2024

Отчётный концерт хореографического ансамбля «Ветер перемен» прошёл в Псковском районе
26 мая 2024

На сайте Пушкинского заповедника действует выставка лучших работ конкурса к 190-летию «Сказки о золотом петушке»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...