Фестиваль «Другое искусство» пройдёт в Пскове с 30 мая по 1 июня

16:15, 22 мая 2024, ПАИ

Фестиваль «Другое искусство» пройдёт в Пскове с 30 мая по 1 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского театра драмы.

Основной целью фестиваля является формирование уважительного отношения к людям с особенностями развития и их социокультурной интеграции с помощью искусства.

«Другое искусство» – социокультурный проект. Все мероприятия предназначены одновременно как для людей с ограниченными возможностями здоровья, так и для всех желающих. На мероприятия форума все зрители приглашаются абсолютно бесплатно.

Участники «Другого искусства» – творческие коллективы и деятели искусства, культуры, инклюзивного образования из Пскова и Псковской области, Петербурга, Москвы, Воронежа, Краснодара, Пензы.

В 2024 году программа включает пять направлений: театральное, выставочное, музыкальное, образовательное и кинематографическое. Мероприятия фестиваля проходят на разных площадках Псковского театра драмы, Центра лечебной педагогики, в кинотеатре «Смена», Библиотеке для детей и юношества имени В. Каверина и в городских пространствах Пскова.

Главным событием первого дня фестиваля станет показ спектакля «Пакетик, который хотел быть нужным» театральной компании «Разговоры» из Санкт-Петербурга. Напомним, два года назад в Пскове с успехом прошел их инклюзивный мюзикл «Жаль, что тебя здесь нет» в постановке худрука «Разговоров» Бориса Павловича. Мероприятие состоится 30 мая в 19:30 на большой сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

В дни форума псковичей и гостей города ждёт насыщенная трёхдневная программа: спектакли на большой и малой сценах, в Новом зале Псковского театра драмы, уличные представления; выставки и мастер-классы; показ фильма в кинотеатре «Смена»; концерт «Воздух джаз» с участием российской рок-группы «Аффинаж» и псковского коллектива «Отцы и дети» во дворе Центра лечебной педагогики.

Финальным событием фестиваля по традиции станет уличный концерт «Воздух джаз» на территории Центра лечебной педагогики в субботу, 1 июня. В нём примет участие псковская группа «Отцы и дети», в состав которой входят воспитанники центра. Хедлайнером концерта станет специальный гость фестиваля – известная рок-группа из Санкт-Петербурга «Аффинаж». Вход на концерт будет свободным, регистрация не требуется. Также 1 июня будет организован бесплатный трансфер для зрителей: от Пушкинского театра можно будет доехать до улицы Яна Райниса, 56 на автобусе.

Фестиваль «Другое искусство» проходит в Пскове с 2016 года и является ежегодным (исключение составило время коронавирусной пандемии). В первый день форума в Детском парке Пскова откроется фотовыставка Андрея Кокшарова, на которой будут представлены кадры с фестиваля разных лет – с 2016-го по 2023-й.

Мероприятия фестиваля будут бесплатными, но на них нужно зарегистрироваться в кассе или на сайтах: фестиваля «Другое искусство» или Псковского театра драмы.