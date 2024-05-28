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Второклассник из Великих Лук стал победителем акции «Губернаторский дневник»

Второклассник из Великих Лук Артемий Фёдоров стал победителем акции «Губернаторский дневник» за весенний период среди учащихся 2–4-х классов. Мальчик учится в кадетской школе, и за весь период обучения он не получил ни одной оценки ниже «хорошо».

Об акции великолукский школьник узнал от своей мамы. Он уже принимал участие в «Губернаторском дневнике» зимой, но до победы чуть-чуть не хватило – из-за больничного Артемий заработал меньше пятёрок, чем другие ребята. В этот раз всё получилось: за последнюю четверть мальчик получил рекордное количество оценок «отлично» – 284, благодаря чему стал абсолютным победителем в своей категории.

Артемий Фёдоров учится в кадетской школе. Фото здесь и далее предоставили родители Артемия Фёдорова

«Мы испытали радостные чувства, после объявления результатов я обняла сына. Конечно, мы очень гордимся им, так как всё свободное время он отдаёт достижению своих целей. Артемий – маленький трудяга!» – поделилась мама победителя акции Дарья Федорова.

В школе у Артемия два любимых предмета – математика и физкультура, но на этом его интерес к учёбе не заканчивается: мальчик дополнительно изучает английский язык, читает книги и решает олимпиады по разным предметам. Артемий преуспевает и в спорте – он успешно занимается плаванием и боксом. От учёбы, как и от тренировок, школьник усталости не чувствует, ведь ему искренне нравится то, чем он занимается.

Второклассник активно занимается спортом

Для тех, кто, как и Артемий, хочет стать победителем акции «Губернаторский дневник», великолукский школьник поделился простым, но очень полезным лайфхаком:

«Для победы нужно готовить домашние задания и внимательно слушать учителей на уроках, а также никогда не сдаваться, ведь в жизни нет ничего невозможного».

Артемий силен в английском языке

Теперь Артемия Фёдорова и ещё 11 победителей из разных муниципалитетов области ждёт поездка в Псков: там отличники в неформальной обстановке смогут пообщаться с главой региона Михаилом Ведерниковым, получить ответы на интересующие вопросы, автограф и пожелания от губернатора.

«От «Альфа-банка» и от себя лично поздравляю Артемия, его семью и педагогов с таким важным достижением! Я думаю, что Артемию, как успешному ученику, будет интересно и полезно побывать на встрече с губернатором, так как впечатление может сохраниться надолго и дать толчок к дальнейшему развитию. «Губернаторский дневник» – это событие, на которое он в последующем сможет не раз опереться в своей жизни. Для детей важно быть значимыми», – отметила региональный управляющий «Альфа-банком» по Псковской области Ирина Баранова.

На фото: Ирина Баранова. Фото: ПАИ

Акция «Губернаторский дневник» прошла в Псковской области уже в 11-й раз. Ежегодно школьники из разных муниципалитетов стремятся заработать как можно больше отличных оценок, чтобы в конце учебного года отправиться на чаепитие к губернатору Псковской области.

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