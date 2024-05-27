В Псковской области выпустили каталог региональных производителей
Вышел в свет каталог производителей Псковской области. Издание включает в себя информацию о предприятиях малого, среднего и крупного бизнеса, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.
Издании включает в себя почти 100 производителей Псковской области как молодых, так и тех, кто уже зарекомендовал себя. В каталоге содержится информация о представителях и продуктах обрабатывающей, электротехнической, радиоэлектронной, кабельной, газовой, станкоинструментальной, лесоперерабатывающей, нефтехимической, железнодорожной и медицинской промышленности Псковской области и других отраслях.
Некоторые предприятия являются лидерами и известны за пределами региона.
Электронная версия каталога доступна на инвестиционном портале Псковской области.
Чтобы попасть в каталог, представителю предприятия необходимо направить заявку на инвестпортале.
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