В Псковской области выпустили каталог региональных производителей

18:06, 27 мая 2024, ПАИ

Вышел в свет каталог производителей Псковской области. Издание включает в себя информацию о предприятиях малого, среднего и крупного бизнеса, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Издании включает в себя почти 100 производителей Псковской области как молодых, так и тех, кто уже зарекомендовал себя. В каталоге содержится информация о представителях и продуктах обрабатывающей, электротехнической, радиоэлектронной, кабельной, газовой, станкоинструментальной, лесоперерабатывающей, нефтехимической, железнодорожной и медицинской промышленности Псковской области и других отраслях.

Некоторые предприятия являются лидерами и известны за пределами региона.

Электронная версия каталога доступна на инвестиционном портале Псковской области.

Чтобы попасть в каталог, представителю предприятия необходимо направить заявку на инвестпортале.