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Общество

Новые байдарки на тренировках используют гребцы спортшколы «Ника»

Новые байдарки на тренировках используют гребцы псковской спортивной школы «Ника». Сезон тренировок на воде для старших спортсменов стартовал ещё в апреле, а в мае на воду вышли начинающие. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

​Новые байдарки на тренировках используют гребцы споршколы «Ника». Фото: телеграм-канал Бориса Елкина

«Новые байдарки уже активно используют гребцы спортивной школы «Ника». По сравнению со старым снаряжением эти лодки значительно более совершенны. Например, они обладают специальными креплениями для грузов, чтобы во время соревнований лодка весила оговорённые 12 килограммов», – говорится в сообщении.

Напомним, что в прошлом году при поддержке правительства области приобретены три каноэ и 15 байдарок. Кроме того, закуплено другое оборудование для спортивных школ Пскова на общую сумму около 14 миллионов рублей.

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