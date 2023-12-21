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Спорт

Три новых каноэ и 15 байдарок прибыли на гребную базу Пскова

Три каноэ и 15 байдарок прибыли на гребную базу Пскова, сообщил в своём Telegram-канале глава города Борис Елкин.

Новое оборудование хранится на складе спортивной школы «Ника». Лодки распакуют ближе к сезону, в апреле, но одну из них показали.

Три новых каноэ и 15 байдарок прибыли на гребную базу Пскова. Здесь и далее: фото из Telegram-канала Бориса Елкина

«На соревнованиях борьба идёт порой за тысячные доли секунды, поэтому качество лодки играет не последнюю роль. Благодаря современному гладкому корпусу судно будет лучше скользить, и спортсмены смогут добиваться лучших результатов. Не говоря уже о том, что тренироваться на таком каноэ будет одно удовольствие», – отметил глава Пскова.

По словам Бориса Елкина, это одна из самых крупных закупок нового спортивного оборудования, которые в этом году проводятся при поддержке правительства области. В общей сложности приобретено более 100 наименований отечественного инвентаря на сумму около 14 млн рублей.

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