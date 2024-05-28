Закрытие школы реставраторов «Наследники мастеров» состоялось в Печорах

10:24, 28 мая 2024, ПАИ

В Паломническом центре Псково-Печерского монастыря подвели итоги работы выездной школы реставрации «Наследники мастеров», которая проходила с 20 по 27 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея.

Организация такой школы в Пскове – это один из способов восстановления системы школ реставрации, которые успешно работали в советское время, отметили в музее. В этом году в полевых условиях юные реставраторы взаимодействовали с профессионалами по восстановлению темперной живописи, осваивали копирование икон псковских храмов, изучали традиции Псковской иконописной школы XV-XVI вв.

На торжественном закрытии выездной школы выступили генеральный директор Псковского музея Светлана Мельникова, митрополит Псковский и Порховский Арсений, председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик и другие специалисты, своим делом непосредственно связанные с псковской иконописью.

Ученики школы «Наследники мастеров» посетили Псковский музей-заповедник, попали в древнейший Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря с уникальным ансамблем росписей XII века. Эти фрески – отличный пример тщательного хранения великого памятника прошлого. Также ученики познакомились с экспозицией «Культура и искусство древнего Пскова» в главном здании музея.

Школа реставрации «Наследники мастеров» организована Псковской епархией при поддержке комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области и Союза реставраторов России.