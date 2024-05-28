20 тонн куриного мяса не пропустили через границу в Псковской области

11:33, 28 мая 2024, ПАИ

20 тонн куриного мяса механической обвалки, ехавшего из Латвии в Казахстан, не пропустили через границу в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В международном автомобильном пункте пропуска «Убылинка» инспектор Россельхознадзора обнаружил отсутствие предварительного уведомления и ветеринарного сертификата.

Ввоз 20 тонн куриного мяса запретили, оформили декларацию о возврате груза.