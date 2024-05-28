Жару до 30 градусов и грозы прогнозируют в Псковской области 29 мая
Переменная облачность ожидается в Псковской области 29 мая. Ночью местами, днём в большинстве районов региона пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Южный ветер будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду, при грозе его порывы могут достигнуть 15–18 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +9 до +14 градусов, днём будет держаться в пределах от +25 до +30 градусов.
Атмосферное давление будет низким.
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