Жару до 30 градусов и грозы прогнозируют в Псковской области 29 мая

13:39, 28 мая 2024, ПАИ

Переменная облачность ожидается в Псковской области 29 мая. Ночью местами, днём в большинстве районов региона пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Южный ветер будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду, при грозе его порывы могут достигнуть 15–18 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +9 до +14 градусов, днём будет держаться в пределах от +25 до +30 градусов.

Атмосферное давление будет низким.