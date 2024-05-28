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Политика

Александр Братчиков положительно оценил работу губернатора и правительства Псковской области

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков положительно оценил работу губернатора Михаила Ведерникова и правительства Псковской области.

Александр Братчиков положительно оценил работу губернатора и правительства Псковской области. Фото: ПАИ

«Я очень доволен тем, как работает правительство. Я много слышу положительных отзывов от туристов, которые приезжают в регион. Им нравится Псков, они любят сюда ездить. Это как раз в первую очередь заслуга нашего правительства в лице губернатора Псковской области. Я лично оцениваю работу губернатора и правительства области положительно», – сказал вице-спикер в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 28 мая.

Исполнение мероприятий национальных проектов приближается к 100 %, жить объективно стало лучше: строятся школы, садики, отметил гость радиоэфира. «Опять же могу сказать, что бюджет растёт, наполняемость бюджета растёт, доходная часть бюджета точно так же растёт. Всё это очень позитивно сказывается на жизни наших избирателей, наших жителей», – сообщил Александр Братчиков.

Напомним, с отчётом о работе правительства Псковской области в 2023 году губернатор региона Михаил Ведерников выступит 5 июня. Традиционному выступлению будут предшествовать консультации со всеми фракциями политических партий, представленных в законодательном органе. Депутаты уже направили свои вопросы губернатору, ответы могут быть включены как в итоговый отчёт, так и в обсуждение при личной встрече.

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