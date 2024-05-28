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Политика

С отчётом о работе правительства выступит перед депутатами Михаил Ведерников

С отчётом о работе правительства Псковской области в 2023 году выступит 5 июня перед депутатами регионального парламента губернатор Михаил Ведерников. Очередную, 34-ю сессию на эту дату назначил Совет Собрания, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

С отчётом о работе правительства выступит перед депутатами Михаил Ведерников. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Спикер Александр Котов предложил коллегам провести заседание в актовом зале правительства Псковской области – традиционно на итоговой сессии собирается большое количество приглашённых: главы районов и муниципальных округов, руководители исполнительных органов, территориальных управлений федеральных органов власти, представители общественности, духовенства и СМИ.

Традиционному выступлению будут предшествовать консультации со всеми фракциями политических партий, представленных в законодательном органе. Депутаты уже направили свои вопросы губернатору, ответы могут быть включены как в итоговый отчёт, так и в обсуждение при личной встрече.

Всего в повестке предстоящего заседания 21 вопрос. По общему решению сессия пройдёт без парламентского часа и пятиминутных фракционных выступлений. Депутаты планируют внести изменения в бюджет Псковской области и в закон о бюджете территориального ФОМС, заслушать традиционный доклад о ходе и реализации областной аграрной политики в 2023 году, рассмотреть несколько инициатив избирательной комиссии, в том числе корректирующих региональную нормативную базу в соответствии с федеральной. Кроме того, на этой же сессии Собранию предстоит назначить мирового судью участка в Печорском районе и представителя общественности в квалификационной коллегии судей.

Трансляция заседания будет доступна на официальном сайте Собрания и на странице сообщества в соцсети «ВКонтакте».

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