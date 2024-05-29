Около 900 нарушителей комендантского часа выявляют в Псковской области ежегодно

14:59, 29 мая 2024, ПАИ

Около 800-900 несовершеннолетних нарушителей комендантского часа выявляют в Псковской области ежегодно, сообщила начальник подразделения по делам несовершеннолетних регионального УМВД России Светлана Королькова в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове, сегодня, 29 мая.

«За последние два года, когда у нас немножко ослабли все ковидные ограничения, в летний период у нас [выявляют. – ПАИ] 13-14 % от общей суммы. То есть мы понимаем, что это не основная масса. Основная масса нарушений такого плана выпадает как раз таки на начало учебного года, когда дети после лета ещё не успевают перестроиться на то, что временные ограничения вновь вступили в силу», – сообщила начальник подразделения по делам несовершеннолетних.

В Псковской области комендантский час с сентября по 31 мая действует с 22:00 до 6:00, напомнила гостья радиоэфира. В это время несовершеннолетним запрещено находиться на улице и в общественных местах без сопровождения законных представителей: родителей или опекунов. С наступлением летних каникул дети и подростки смогут гулять без сопровождения взрослых до 00:00.

Светлана Королькова обратила внимание, что за нарушение комендантского часа к ответственности привлекут родителей или законных представителей подростка. При первом допущении нахождения ребёнка вне дома в ночное время родители могут рассчитывать на штраф в размере до тысячи рублей. При повторном нарушении законных представителей ребёнка могут пригласить на комиссию по делам несовершеннолетних или оштрафовать на две тысячи рублей.

Если же ребёнок постоянно оказывается после разрешённого законом времени на улице без присмотра взрослых, родителей могут поставить на учёт в полиции.