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Общество

В российских самолётах и поездах появится высокоскоростной интернет

Спутниковый интернет может появиться в российских поездах и самолётах уже в следующем году. Соответствующий договор с русской космической компанией «Бюро 1440» заключили «Аэрофлот» и РЖД, сообщает издание «Техкульт».

Скорость передачи данных достигнет одного гигабайта в секунду, а задержки сигнала не превысят 70 миллисекунд. Это значит, что спутниковую связь можно будет также использовать для систем удалённого управления движением.

В РЖД сообщили, что тестирование спутникового интернета планируется начать в 2025 году. «Аэрофлот» о сроках внедрения новой системы не сообщал.

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