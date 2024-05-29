Депутаты Псковской гордумы высоко оценили работу Бориса Елкина

14:34, 29 мая 2024, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы высоко оценили работу главы города Бориса Елкина. Сегодня, 29 мая, он на 22-й сессии гордумы отчитался о своей работе и работе администрации Пскова за прошедший год, передаёт корреспондент ПАИ.

Во время обсуждения доклада депутаты особо благодарили градоначальника за работу по обустройству Пскова, за то, что большинство вопросов горожан решается вовремя, в том числе и по итогам контрольных выездов, где он сам обязательно присутствует.

«Когда есть фактура, то легко отчитываться», – заметил депутат Григорий Стороненков, добавив, что работа проведена очень большая. Он также обратил внимание главы Пскова на порядок на новых общественных территориях, высказав пожелание оснастить их видеокамерами.

Депутат Денис Иванов, как отец, поблагодарил главу Пскова за новый фонтан, который притягивает к себе детвору в жаркое время. А депутат Евгений Васильев, как врач, заверил коллег, опасавшихся за качество воды в фонтане, что вода в фонтане не грязнее, чем в реке, и большей радости детей он не помнит.

Председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко также отметил эффективную форму выездов в округа и высокий процент решаемости вопросов.

А депутат Юрий Бурлин напомнил, что есть хорошие кейсы сотрудничества с предпринимателями и высказал готовность к диалогу.