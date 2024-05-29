Житель Струг Красных получил год условно за использование поддельного водительского удостоверения

17:26, 29 мая 2024, ПАИ

39-летний житель Струг Красных получил год условно за использование поддельного водительского удостоверения. Об этом ПАИ сообщили в стругокрасненской прокуратуре.

В апреле 2023 года мужчина, не имея водительского удостоверения, купил его в интернете. Однако в августе 2023 года по результатам рейда факт поддельного удостоверения вскрылся сотрудником ГИБДД. Подсудимый вину в совершении указанного преступления признал полностью и раскаялся.

С учетом позиции государственного обвинителя, суд признал жителя Струг Красных виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 237 УК РФ и назначил ему наказание в виде года лишения свободы условно с испытательным сроком в год. Приговор вступил в законную силу.