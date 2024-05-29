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Общество

Проспект Ленина в Великих Луках капитально отремонтируют

Проспект Ленина в Великих Луках капитально отремонтируют. Развитие дорожной инфраструктуры города поддержали сенаторы на расширенном заседании комитета Совета Федерации. Реконструкция транспортной магистрали подразумевает целый ряд работ, сообщает корреспондент телеканала «Первый Псковский».

Проспект Ленина в Великих Луках капитально отремонтируют. Фото: скриншот репортажа «Первого Псковского»

Запланированные работы на главной магистрали города позволят расширить тротуары и довести технические характеристики до современных нагрузок.

«Центральная улица полноценно работать пассажирским городским автобусам не позволяет. После реконструкции можно будет запустить автобусы большого класса, тем более что мы существенно, благодаря поддержке правительства и Дениса Валентиновича Мантурова, обновили наш автопарк», – отметил ранее губернатор.

Проект реконструкции предусматривает также и полную замену коммуникации. Все документы уже разработаны.

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