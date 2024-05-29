Андрей Царёв: Мы показываем, что искусство особенных людей может быть интересно для всех

23:39, 29 мая 2024, ПАИ

Фестиваль людей с особенностями развития «Другое искусство» пройдёт в Пскове с 6 по 8 октября. Псковская область одна из первых проявила интерес к проведению подобного рода культурных мероприятий, заявил директор Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области Андрей Царёв в программе «Место встречи» на радио «7 НЕБО».

«Очень важно, что на фестивале представлены коллективы, которые работают на зрительский интерес. Важно, чтобы зрители понимали, что «Другое искусство» – это не фестиваль для инвалидов. Это художественные практики людей с разными особенностями и способностями. Мы показываем, что искусство особенных людей может быть интересно для всех. Фестиваль имеет глубокий социальный смысл. Мы создаём условия для реализации, а в результате это становится интересно всем. Все люди талантливы, и важно создавать такие условия, чтобы люди раскрывались», – отметил Андрей Царёв.

По словам эксперта, Псковская область одна из первых проявила интерес к проведению подобного рода культурных мероприятий. Фестиваль в Пскове будет проходить уже седьмой год подряд.

«Псковская область выделяется. Мы одни из первых начали такую деятельность. Важно, что в «Другом искусстве» принимают участие профессионалы. Очень важно, что организацией фестиваля занимаются люди искусства», – отметил Андрей Царёв.