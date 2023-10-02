Фестиваль особенных людей «Другое искусство» пройдёт в Пскове

22:17, 02 октября 2023, ПАИ

Фестиваль особенных людей «Другое искусство» пройдёт в Пскове с 6 по 8 октября, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В пресс-службе отметили, что псковичей ожидает «удивительный мир, где каждый человек с особенностями развития может выразить свои чувства и эмоции в творчестве». «Здесь не существует предрассудков, здесь мы видим только талант, страсть и силу духа», – подчеркнули в Театрально-концертной дирекции.

Открытие фестиваля пройдёт в БКЗ филармонии, где зрители увидят эстрадный спектакль под названием Time on my life в исполнении актёрского факультета Российской государственной специализированной академии искусств. Вход будет осуществляться по пригласительным билетам, которые можно получить в кассе БКЗ.

В течение трёх дней фестиваля посетителей ждут выставка-ярмарка, мастер-классы, творческие встречи и инклюзивные спектакли. В частности, гости смогут посетить иммерсионную выставку и презентацию книги сказок.

7 октября в городском культурном центре Пскова пройдёт спектакль «И вновь восходит солнце» театральной студии «ДАНКО» из Калининграда (вход свободный).

В завершение фестиваля 8 октября в БКЗ филармонии состоится показ спектакля «Прикасаемые» центра «Инклюзион» и фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Это единственная в мире профессиональная постановка с участием слепоглухих актёров, подчеркнули в Театрально-концертной дирекции. Вход будет осуществляться по пригласительным билетам в кассе БКЗ.

Подробности можно узнать в группе «Другое искусство» в соцсети «ВКонтакте».

Организаторами фестиваля являются комитет по культуре Псковской области, Театрально-концертная дирекция Псковской области, Псковский областной колледж искусств имени Римского-Корсакова, Псковский областной центр народного творчества, Псковская областная научная библиотека имени Курбатова, ТДЦ Fjord Plaza, Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области при поддержке правительства Псковской области.