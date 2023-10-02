Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Фестиваль особенных людей «Другое искусство» пройдёт в Пскове

Фестиваль особенных людей «Другое искусство» пройдёт в Пскове с 6 по 8 октября, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

В пресс-службе отметили, что псковичей ожидает «удивительный мир, где каждый человек с особенностями развития может выразить свои чувства и эмоции в творчестве». «Здесь не существует предрассудков, здесь мы видим только талант, страсть и силу духа», – подчеркнули в Театрально-концертной дирекции.

Открытие фестиваля пройдёт в БКЗ филармонии, где зрители увидят эстрадный спектакль под названием Time on my life в исполнении актёрского факультета Российской государственной специализированной академии искусств. Вход будет осуществляться по пригласительным билетам, которые можно получить в кассе БКЗ.

В течение трёх дней фестиваля посетителей ждут выставка-ярмарка, мастер-классы, творческие встречи и инклюзивные спектакли. В частности, гости смогут посетить иммерсионную выставку и презентацию книги сказок.

7 октября в городском культурном центре Пскова пройдёт спектакль «И вновь восходит солнце» театральной студии «ДАНКО» из Калининграда (вход свободный).

В завершение фестиваля 8 октября в БКЗ филармонии состоится показ спектакля «Прикасаемые» центра «Инклюзион» и фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Это единственная в мире профессиональная постановка с участием слепоглухих актёров, подчеркнули в Театрально-концертной дирекции. Вход будет осуществляться по пригласительным билетам в кассе БКЗ.

Подробности можно узнать в группе «Другое искусство» в соцсети «ВКонтакте».

Организаторами фестиваля являются комитет по культуре Псковской области, Театрально-концертная дирекция Псковской области, Псковский областной колледж искусств имени Римского-Корсакова, Псковский областной центр народного творчества, Псковская областная научная библиотека имени Курбатова, ТДЦ Fjord Plaza, Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области при поддержке правительства Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













02 октября 2023

Депутат предложила ввести новые меры поддержки для отцов-одиночек
02 октября 2023

Фестиваль особенных людей «Другое искусство» пройдёт в Пскове
02 октября 2023

В Печорах расчищают найденные при раскопках деревянные мостовые
02 октября 2023

Бойцы «Зубра» и воспитанники «Зубрёнка» поучаствовали в спортивных состязаниях в Пскове
02 октября 2023

Отопительный сезон начинается в Пыталовском районе
02 октября 2023

Студентка Псковского колледжа искусств стала лауреатом международного конкурса «Старт звезды»
02 октября 2023

О правонарушениях в интернете рассказали сотрудники УМВД псковским студентам
02 октября 2023

Около 100 участников из России и Белоруссии собрал форум «Мы помним» в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...