Проведение детских медосмотров обсуждают в медиацентре ПАИ

10:32, 30 мая 2024, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая детским медосмотрам, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 30 мая.

Каких врачей надо пройти перед поступлением в детский сад и школу, как организован процесс получения медицинских карт детей, на что влияют результаты медосмотров?

Об этом рассказывает врач-педиатр Псковской детской городской поликлиники Марина Шейнина.