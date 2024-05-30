Проведение детских медосмотров обсуждают в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвящённая детским медосмотрам, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 30 мая.
Каких врачей надо пройти перед поступлением в детский сад и школу, как организован процесс получения медицинских карт детей, на что влияют результаты медосмотров?
Об этом рассказывает врач-педиатр Псковской детской городской поликлиники Марина Шейнина.
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