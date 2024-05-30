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Общество

Псковичей приглашают в музей Банка России

Познакомиться с историей банковского дела и побывать в здании Земского банка могут посетители музея псковского отделения Банка России. В 2023 году в музее побывали почти две тысячи человек, прошло более 130 экскурсий. В этом году музей принял уже более тысячи посетителей, сообщили ПАИ в пресс-службе псковского отделения.

Коллекцию музея составляют около 900 экспонатов, среди которых монеты, банкноты, ценные бумаги, документы и фотографии, банковская мебель, образцы вычислительной и кассовой техники.

Здесь можно увидеть монеты, которые чеканились Псковской республикой 600 лет назад. На аверсе находился портрет князя Довмонта, с мечом в правой руке и с прижатой к сердцу левой рукой. На обороте некоторых монет, помимо надписи «Деньга псковская», часто размещалось изображение барса.

Есть в музее и коллекция банковской техники. Например, здесь можно увидеть печатную машинку американской компании «Ундервудъ» начала ХХ века, а также всевозможные вычислительные устройства, которыми пользовались служащие банка. Кроме того, в музее воссозданы рабочие места управляющего и бухгалтера Госбанка. Гостям будет интересно взглянуть на мебель той эпохи и предметы банковского быта.

«Символично, что первое учреждение банковского типа появилось именно в Пскове в 1665 году. Его учредил воевода и дипломат Афанасий Ордин-Нащокин. А 200 лет спустя, в 1865 году, в городе было открыто первое отделение Государственного банка», – рассказал исполняющий обязанности управляющего отделением по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Валерий Фролов.

Посетители музея смогут узнать о Псковском денежном дворе, истории открытия Государственного банка в Пскове, исторических зданиях, в которых он располагался, эвакуации денежных средств во время оккупации города в годы Первой мировой и Великой Отечественной войн и многом другом.

Помимо посещения постоянной экспозиции музей предлагает лекции по финансовой грамотности и мастер-классы по изучению признаков подлинности банкнот.

Музей можно посетить бесплатно. Попасть в него можно только по предварительной записи на сайте Музея Банка России. Там же можно познакомиться с подробным описанием экскурсий и правилами посещения музея.

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