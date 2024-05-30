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Культура

Уличная сцена появится у Дома культуры мотоциклистов в Пскове

Уличная сцена появится у Дома культуры мотоциклистов в Пскове, сообщил основатель мотоклуба «Позитивная механика» Александр Бушуев в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 30 мая.

Уличная сцена появится у Дома культуры мотоциклистов в Пскове. На фото: Александр Бушуев. Фото: ПАИ

«Сейчас мы хотим расшириться: выйти на улицу из помещения, где у нас камерные концерты проходят. Мы уже поставили железобетонные плиты на постамент и соорудили подобие сцены. Уже сделали каркас. Нам осталось накрыть её кровлей, завезти туда аппаратуру и подвести электричество. Думаю, там будут негромкие концерты для псковских и приезжих акустических групп, для бардов, для джазовых выступлений», – рассказал гость радиоэфира.

В ДК мотоциклистов за последний год проходило большое количество различных спектаклей, в том числе от приезжих артистов, отметил Александр Бушуев. По его словам, этот формат также можно будет попробовать воплотить на новой площадке.

Основатель мотоклуба «Позитивная механика» напомнил, что Дом культуры находится в Пскове на улице Николая Васильева, 85. Посетить его могут все желающие, даже те, кто не имеет ничего общего с мотоциклами, подчеркнул Александр Бушуев.

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