Газопровод построили в деревне Кислово Великолукского района

15:25, 30 мая 2024, ПАИ

«Газпром газораспределение Псков» завершил строительство внутрипоселковой газораспределительной сети протяженностью четыре километра для догазификации деревни Кислово Великолукского района, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

Новые сети позволят подключить к сетевому газу 65 домовладений. На сегодняшний день в работе газовой компании находится 57 заявок от жителей Кислово, все они переведены в договоры.

«После ввода газовых сетей в эксплуатацию оперативно начнём подключение домовладений, готовых к приёму сетевого топлива», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.