На премию ИРИ номинирован фильм «Я делаю шаг», который снят в Пскове

20:32, 30 мая 2024, ПАИ

​На Национальную премию интернет-контента номинирован фильм «Я делаю шаг», который снят в Пскове. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

Премия ИРИ для авторов социально значимых проектов в интернете проходит в двух частях, во второй части будут награждены победители в 22 номинациях. Церемония состоится сегодня в киноконцертном комплексе «Мосфильм».

Фильм режиссёра Ольги Акатьевой «Я делаю шаг» был не только снят на Псковской земле, но и стал фильмом-открытием на IV Международном кинофестивале «Западные ворота» в прошлом году.

Завтра, 31 мая, после программы «Время» в 21:45 состоится премьера фильма на Первом канале.