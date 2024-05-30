На премию ИРИ номинирован фильм «Я делаю шаг», который снят в Пскове
На Национальную премию интернет-контента номинирован фильм «Я делаю шаг», который снят в Пскове. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.
Премия ИРИ для авторов социально значимых проектов в интернете проходит в двух частях, во второй части будут награждены победители в 22 номинациях. Церемония состоится сегодня в киноконцертном комплексе «Мосфильм».
Фильм режиссёра Ольги Акатьевой «Я делаю шаг» был не только снят на Псковской земле, но и стал фильмом-открытием на IV Международном кинофестивале «Западные ворота» в прошлом году.
Завтра, 31 мая, после программы «Время» в 21:45 состоится премьера фильма на Первом канале.
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