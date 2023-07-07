Киноновинку «Я делаю шаг» впервые представили зрителям в Псковской областной филармонии

22:04, 07 июля 2023, ПАИ

Фильмом-открытием IV Международного фестиваля «Западные ворота» стала кинокартина «Я делаю шаг», снятая на Псковской земле. Кинопремьеру, показ которой состоялся в БКЗ Псковской областной филармонии, впервые представили широкой аудитории зрителей, передаёт корреспондент ПАИ.

На кинофестиваль приехала часть съёмочной группы фильма, среди них режиссёр Ольга Акатьева, продюсер Татьяна Тренина, актёр Сергей Новосад и актриса Анастасия Талызина.

Создательница фильма отметила, что для всей её команды большая честь спустя год после съёмок стоять на сцене зала, полного зрителей, и представлять картину. Она также отметила, что в создании картины принимали деятельное участие многие псковичи: кто-то помогал решать организационные вопросы, кто-то сыграл роли в массовых сценах, кто-то помогал в подборке костюмов. Она пригласила на сцену некоторых сопричастных к созданию кинокартины псковичей.

Таким человеком стала директор Псковской школы №1 Ирина Ломонова. Именно в здании старейшей в России школы летом прошлого года проходили масштабные съёмки. «Все участники съёмочной группы просили один кабинет, а потом вошли во всю школу. Я пыталась предложить: у нас много новых современных школ. А Ольга сказала мне, что и в Москве таких достаточно, а в нашем образовательном учреждении есть главное – дух школы. Она смогла это почувствовать только у нас. Тогда даже внутренний дворик мы открыли для съёмок. И мои коллеги снимались в массовых сценах, почувствовали дух кино», – сказала Ирина Ломонова.



Кроме того, на сцену пригласили начальника управления культуры администрации Пскова Дмитрия Яковлева. Он также сыграл свою роль в кино, выступив в кадре чиновником, управляющим делами образования.

Отметим, фильм снят при содействии правительства Псковской области. Режиссёр Ольга Акатьева поблагодарила губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, а также всю его команду за содействие в съемках кинокартины.



Отметим, в центре повествования киноленты «Я делаю шаг» история Саши Макарова, выпускника педагогического института, который после получения диплома возвращается в родной город, чтобы работать учителем литературы. Однако проблема в том, что из-за дислексии педагог с трудом может прочитать даже фамилии учеников в классном журнале.

Фоторепортаж с открытия IV Международного фестиваля «Западные ворота» смотрите здесь.

Напомним, IV Международный кинофестиваль «Западные ворота» проходит в Пскове с 7 по 9 июля. За три дня организаторы представят более 90 фильмов, гостями фестиваля станут 50 выдающихся деятелей культуры. Фильмом открытия кинофестиваля «Западные ворота» стал художественный фильм «Я делаю шаг», съёмки которого велись в Пскове в прошлом году.

Церемонию открытия «Западных ворот» ПАИ показало в прямом эфире. Повтор трансляции церемонии открытия IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» смотрите в субботу, 8 июля в 20:45 на телеканале «Первый Псковский». Дневник кинофестиваля «Первый Псковский» представит в субботу, 8 июля в 14:40, повтор – в 21:25.