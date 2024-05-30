Тимур Фёдоров из Себежа стал победителем акции «Губернаторский дневник»
Тимур Фёдоров из Себежской основной общеобразовательной школы стал победителем акции «Губернаторский дневник» среди школьников 8–11-х классов. Он получил за март, апрель и май 197 отличных оценок. Тимур – ежегодный призёр районного конкурса «Одарённые дети». В декабре 2023 года стал стипендиатом Себежского района. О конкурсе он узнал от мамы. Победить удалось с третьего раза.
«Когда узнал, что победил, сначала был небольшой шок. Я не ожидал, что смогу победить. Конечно, ощутил очень большую радость. Очень жду встречи с Михаилом Юрьевичем. Когда ждёшь, время идёт медленно, но сейчас оно почему-то летит. Видимо, потому что постоянно занят», – говорит восьмиклассник.
Тимур – отличник с четвёртого класса. За год он получил всего 20 четвёрок, о других оценках и вовсе речи не идёт. В начальной школе мама помогала сыну с учёбой, сейчас восьмиклассник делает всё сам. Любимые предметы – алгебра, геометрия, информатика, физика.
«Вижу себя в будущем, что буду что-то разрабатывать, создавать. Точно не гуманитарий. Мама хочет видеть меня учителем, а я, наверное, буду IT-специалистом. Считаю, что важно иметь любимую профессию, приносящую хороший доход», – говорит отличник.
У Тимура целая стопка грамот и благодарностей только за восьмой класс. В этом году он участвовал в 11 олимпиадах, занял десять призовых мест. Много олимпиад районных, из областных – по английскому языку и истории.
Уже четвёртый год мальчик занимается танцами в группе «Реальность», ранее занимался шахматами, борьбой.
У подростка много друзей, в свободное время он любит погулять с собакой, играть в телефоне, купаться, кататься на велосипеде. Домашние обязанности у Тимура тоже есть: на даче он кормит животных (там у бабушки четыре кота и собака), занимается уборкой дома, выносит мусор, складывает дрова.
«Мои пожелания ребятам, которые не победили: нужно побольше постараться, чтобы получить побольше пятёрок, идите только вперёд. Никаких секретов и лайфаков у меня нет, нужно просто стараться, тратить время на учёбу, выполнять домашние задания, брать дополнительные задания – доклады, рефераты. Очень часто их пишу, по физике пишу более подробно. Кто хорошо отвечает – получает «отлично», – уверен Тимур Фёдоров.
Ранее мы уже рассказывали о второкласснике Артемии Фёдорове, который также стал победителем акции «Губернаторский дневник». Узнать имена остальных победителей можно здесь.
Акция «Губернаторский дневник» прошла в Псковской области уже в 11-й раз. Ежегодно школьники из разных муниципалитетов стремятся заработать как можно больше отличных оценок, чтобы в конце учебного года отправиться на чаепитие к губернатору Псковской области.
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