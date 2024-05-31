XXI Форум СМИ Северо-Запада стартовал в Санкт-Петербурге

12:27, 31 мая 2024, ПАИ

XXI Форум СМИ Северо-Запада начал работу в Санкт-Петербурге, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ













Форум открыли заместитель полпреда президента России в СЗФО Любовь Совершаева, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв и председатель правления АСМИ Северо-Запада Александр Потехин.

В форуме уже традиционно принимает участие делегация из Псковской области, в том числе из Псковского агентства информации.

Форум проводится исключительно в Санкт-Петербурге – в исторических локациях, дворцах и музеях. Это главное медийное событие Северо-Запада, на котором встречаются журналисты, руководители СМИ, представители творческой интеллигенции, власти, а также издатели.

В форуме примут участие около 150 человек. Они обсудят новые технологии и инструменты в журналистике, роль нейросетей в создании контента, инновационные подходы в журналистике. Кроме того, будут обсуждаться острые вопросы в журналистике и проблемы Северо-Западного региона.

Организатором ежегодного мероприятия является Ассоциация СМИ Северо-Запада, в которую поступило более трёхсот конкурсных работ. Итоги конкурса уже подведены. Награждение победителей состоится в особняке Мясникова.