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Общество

Tele2 и фонд «Навстречу переменам» поддержат инновационные идеи по улучшению качества жизни детей и подростков

Tele2 и фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам» объявляют о старте приёма заявок на ежегодный конкурс «Навстречу импакт-стартапам». Лидеры социальных проектов для детей, подростков и молодёжи смогут получить гранты, а также экспертную и информационную поддержку в развитии своих инициатив. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Tele2.

Tele2 и фонд «Навстречу переменам» поддержат инновационные идеи по улучшению качества жизни детей и подростков. Фото: пресс-служба Tele2

Конкурс «Навстречу импакт-стартапам» направлен на поиск и поддержку социальных предпринимателей, которые заметили социальную проблему детства и предложили инновационный способ её решения. Заявки принимаются от проектов на ранних стадиях развития: участники могут описать идею проекта, предоставить его прототип или предложить на конкурс уже реализованную инициативу, работающую не более трёх лет.

Заявки от социальных проектов принимаются в четырёх номинациях:

  • «Запускаю продажи». Основной источник дохода проекта – реализация товаров или услуг. Проект работает или планирует работать в одном или нескольких населённых пунктах, где проживает более 100 000 человек. Финалисты смогут получить грант до 750 000 рублей;
  • «Начинаю с фандрайзинга». Основной источник дохода проекта – пожертвования, спонсорские или грантовые средства. Проект работает в одном или нескольких населённых пунктах, где проживают более 100 000 человек. Финалисты смогут получить грант до 350 000 рублей;
  • «Лучший цифровой проект». Проект, где для решения заявленной социальной проблемы используются интернет-технологии. Финалисты смогут получить грант до 550 000 рублей;
  • «Локальный проект». Проект работает в населённом пункте, где проживают менее 100 000 человек. Финалисты смогут получить грант до 350 000 рублей.

Цель конкурса – создать систему поддержки социального предпринимательства в России. Финалисты получают грант на развитие своего проекта от Tele2 и фонда «Навстречу переменам», а также приглашаются в «Инкубатор» – долгосрочную программу профессионального развития стартапов. В рамках «Инкубатора» лидеры социальных проектов в течение одного-трёх лет развивают свой проект по персональной траектории, пользуясь поддержкой менторов, бизнес-экспертов и единомышленников. Полуфиналисты также приглашаются к участию в образовательном курсе.

Подать заявку на участие в конкурсе можно с 1 по 30 июня, заполнив форму на сайте.

«Как социально ответственный бизнес Tele2 стремится поддерживать предпринимателей, которые разделяют ценности компании. Платформа конкурса «Навстречу импакт-стартапам» предоставляет нам такую возможность. В этом году, помимо традиционной грантовой поддержки участников конкурса, наш фокус внимания был направлен на более качественное вовлечение экспертов Tele2 в работу с социальными проектами. Мы верим, что бизнес-подход позволяет добиться значимых результатов в решении социальных проблем общества, и создаём соответствующую систему поддержки», – отметила директор по корпоративным коммуникациям Tele2 Кира Кирюхина.

«12 лет подряд мы работаем над тем, чтобы у каждого ребёнка в нашей стране была возможность для раскрытия своего потенциала. В этом помогают лидеры социальных изменений, которые ежегодно участвуют в наших программах и предлагают инновационные решения по улучшению жизни детей и молодёжи. За время проведения конкурса мы с Tele2 накопили достаточно опыта, опробовали множество инструментов, чтобы выявить наиболее эффективный способ помощи социальным стартапам: вместе с нами они переходят с одной ступени развития на другую, достигают финансовой устойчивости и масштабируют социальный эффект. Результаты говорят сами за себя. Согласно исследованиям, 82 % наших выпускников продолжают свою работу после завершения программы, 41 % участников смогли масштабироваться в другие города и регионы», – сказала исполнительный директор фонда «Навстречу переменам» Юлия Варченко.

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