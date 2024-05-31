На одном из перекрёстков Пскова ограничат движение 1 июня
Движение транспорта на круговом перекрёстке улиц Кузнецкой, 128-й Стрелковой Дивизии и Юбилейной (площади Героев-Десантников) ограничат в Пскове 1 июня. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.
Ограничение движения будет действовать в связи с земельными работами. Оно продлится с 6:00 до 12:00.
«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок и следить за требованиями установленных дорожных знаков», – говорится в сообщении.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
31 мая 2024
Губернатор поручил главе Пскова оперативно отрабатывать запросы жителей по поводу вывоза мусора