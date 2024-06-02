МЧС предупреждает псковичей о ливнях и сильном ветре во второй половине дня

12:10, 02 июня 2024, ПАИ

Предупреждение о неблагоприятном явлении было получено от Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе МЧС Псковской области.

«Сегодня во второй половине дня местами по Псковской области при грозах ожидаются ливни, кратковременное усиление ветра с порывами до 15–20 метров в секунду», – говорится в сообщении.

В МЧС также напомнили, что во время сильного ветра нельзя находиться вблизи рекламных щитов и укрываться от непогоды под деревьями.

«Будьте внимательны и осторожны при движении на автотранспорте. Паркуйте машину подальше от деревьев, опор энергоснабжения и освещения, рекламных щитов, линий электропередач», – отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что до +28 градусов и грозы прогнозируют в Псковской области сегодня, 2 июня.